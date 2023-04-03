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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Комитет ОПЕК+ отметил рост коммерческих запасов нефти и ее профицит на рынке

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на прошедшей в понедельник встрече отметили рост коммерческих запасов нефти на рынке, однако это свидетельствует и об ее профиците на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

ЭкономикаРяд стран ОПЕК+ с мая по конец 2023 г. добровольно снизят нефтедобычу на 1,65 млн б/с. ОбобщениеЧитать подробнее

"Достаточно низкие объемы мировых запасов нефти - "минус" 87 млн барр. относительно средних пятилетних значений. Но, тем не менее, в последние месяцы мы видим, что идет рост. Это означает, что мы наблюдаем на сегодняшний день пока еще избыток нефти на рынке", - сказал Новак.

Он также сообщил, что на заседании JMMC отметили высокий уровень исполнения сделки ОПЕК+ в январе и феврале - более 100%.

Новак заявил, что страны ОПЕК+, которые сейчас не участвуют в добровольных сокращениях добычи нефти с мая по декабрь 2023 года, могут присоединиться к такой мере, если сочтут целесообразным.

"Да, поскольку на сегодняшний день о добровольном сокращении сказали девять стран, включая Россию, Саудовскую Аравию, а у нас, как вы знаете, в ОПЕК+ входят 23 страны, в принципе сегодня говорили о том, что и другие страны могут тоже присоединиться и объявить о каких-то своих дополнительных сокращениях, если они посчитают, конечно, это нужным и необходимым в целях стабилизации рынка. Но это добровольные решения могут быть только", - сказал он.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном согласованном снижении нефтедобычи, а Россия продлила до конца года свое решение о сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с к февралю, действовавшее до июля.

В результате, общее снижении нефтедобычи с мая составит примерно 1,657 млн б/с: Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с.

Планы каждой страны примерно соответствуют квотам сокращения, которые были в случае совокупного снижения добычи всех стран ОПЕК+ на 2 млн б/с.

Члены мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник подтвердили свою приверженность решению альянса от 5 октября 2022 года, призвали все страны-участницы добиться полного соответствия и придерживаться компенсационного механизма. Комитет также принял к сведению добровольную корректировку добычи нефти рядом стран альянса, суммарный объем составит 1,66 млн б/с.

ОПЕК+ Александр Новак
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