Ряд стран ОПЕК+ с мая по конец 2023 г. добровольно снизят нефтедобычу на 1,65 млн б/с. Обобщение

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года приняли решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с по сравнению с уровнем августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года, если не изменится ситуация на рынке.

В начале февраля Россия, в отношении которой действуют санкции США и стран G7 на импорт нефти и нефтепродуктов, объявила о добровольном снижении на март добычи нефти на 500 тыс. б/с к уровню февраля, а недавно продлила свое решение еще на три месяца - на апрель-июнь.

В воскресенье, накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который рассматривает ситуацию на рынке и может рекомендовать всем членам ОПЕК+, принять решение о корректировке квот, ряд стран ОПЕК+ объявил о добровольном, скоординированном снижении нефтедобычи с мая по конец 2023 года, а Россия - продлила свое решение также до конца 2023 года.

По подсчетам "Интерфакса", общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,65 млн б/с, из них по 500 тыс. б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с.

Планы по снижению каждой страны примерно соответствуют квотам снижения, какие были бы, если бы все страны ОПЕК+ договорились о сокращениях на 2 млн б/с.

Страны не сообщают, от какого уровня будет отсчитываться снижение, но добыча большинства из них по последним раскрытым данным, в феврале находится примерно на уровне разрешенных октябрьских квот.

Россия в феврале добывала 9,9 млн б/с, и, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, лишь к концу марта должна была достигнуть плана снижения на 500 тыс. б/с. В воскресенье вице-премьер РФ заявил, что Россия будет снижать добычу "от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками", говорится в заявлении вице-премьер РФ Александра Новака. В своих отчетах ОПЕК+ использует шесть независимых источников для определения уровней производства стран-участниц.

Комментируя причины добровольного снижения, страны приводят слова "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих перед мировым рынком нефти, а также для достижения баланса между спросом и предложением", для "стабильности рынка", а решение принято "по согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".

Новак пояснил, что сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул вице-премьер РФ.