ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях

Решение не предопределено, заявил зампред банка России Алексей Заботкин

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ на заседании 17 марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Совет директоров отмечает усиление проинфляционных рисков со стороны внешних условий и сохранение значительного вклада бюджетной политики в расширение совокупного спроса в этом году. При усилении проинфляционных рисков совет директоров на предстоящих заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки, но, опять же, решение не предрешено", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Это решение не предрешено, и фактически решение будет зависеть от развития событий, поступающих данных", - подчеркнул зампред ЦБ.

Временные факторы, в том числе связанные с потребностями структурной перестройки, а также с внешними условиями, приводят к сохранению "несколько повышенного роста цен в 2023 году", отметил Заботкин.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год составляет 5-7%.

Денежно-кредитная политика будет направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году и удержание ее на этом уровне в дальнейшем, добавил зампред ЦБ. Он напомнил, что ДКП влияет на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов. "Решения, которые мы принимаем сейчас, влияют уже не только на инфляцию этого года, но на то, какая она будет складываться в следующем году", - заявил Заботкин.