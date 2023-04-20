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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Набиуллина назвала условие для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) возникнет при снижении проинфляционных рисков, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились", - говорится в тексте речи Набиуллиной, размещенном на сайте ЦБ. В самом выступлении главы Банка России в Госдуме этих слов не прозвучало.

"Показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле. Но текущий рост цен, месячный прирост с поправкой на сезонность, складывается вблизи 4%. Инфляционные ожидания пока и у граждан, и у бизнеса выше, чем были в 2018-2019 годах, когда инфляция была вблизи 4%. Внешние условия также остаются сложными", - отмечается в тексте выступления Набиуллиной.

Банк России, сохранив ключевую ставку в марте на уровне 7,5%, сохранил "ястребиный" сигнал: при усилении проинфляционных рисков ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор в марте также отметил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ДКП пройдет 28 апреля. Оно будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке ЦБ также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 11 мая.

Эльвира Набиуллина Банк России
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