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Топ-менеджер Exxon высоко оценил шансы бизнеса компании в низкоуглеродной энергетике

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес Exxon Mobil Corp. в сфере низкоуглеродной энергетики со временем может стать более привлекательным, чем традиционные операции компании в сфере добычи и переработки нефти и газа, заявил президент подразделения Low Carbon Solutions Exxon Дэн Амман.

5 апреля компания представила план развития в этом направлении, дав понять, что рассчитывает зарабатывать на технологиях сокращения углеродного следа, несмотря на увеличение добычи нефти и газа.

По словам Аммана, операции в сфере низкоуглеродной энергетики однажды будут стоить "сотни миллиардов долларов" и станут "более крупными, чем сегодня является основной бизнес компании, поскольку мир движется к цели нулевых выбросов".

Рост этого направления зависит от нахождения способов снижения стоимости водородного топлива и улавливания CO2, а также от государственных стимулов, отметил Амман. Стимулирующие меры могут быть в форме налоговых льгот и экономических субсидий, которые предусмотрены в принятом администрацией президента США Джо Байдена в 2022 году законопроекте Inflation Reduction Act (IRA).

"Для того, чтобы энергопереход был успешным, он должен стать экономически жизнеспособным, и это важная часть нашей работы", - сказал Амман Financial Times.

Exxon неоднократно подвергалась критике в связи с продолжающимися инвестициями компании в увеличение добычи нефти и газа, которые, по мнению многих экспертов, идут вразрез с международными усилиями по борьбе с вредными выбросами, отмечает FT.

Амман, однако, заявил, что низкоуглеродный бизнес Exxon начинает "набирать обороты".

За последние месяцы компания анонсировала ряд проектов в сфере водородной энергетики и улавливания CO2, главным образом, на американском побережье Мексиканского залива, и эти проекты, как ожидается, начнут генерировать прибыль к 2025 году.

Exxon планирует потратить порядка $17 млрд на проекты в сфере низкоуглеродной энергетики до конца 2027 года - это эквивалентно лишь около 10% запланированных капиталовложений в добычу нефти и газа.

Exxon Mobil Дэн Амман IRA США
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