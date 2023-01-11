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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Выбросы парниковых газов в США выросли в 2022 г., отдалив страну от климатических целей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выбросы парниковых газов в США выросли в 2022 году, несмотря на принятие властями страны масштабных климатических программ.

Согласно предварительным оценкам консалтинговой компании Rhodium Group, объем выбросов увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,6 млрд тонн CO2-эквивалента. Таким образом, США сохранили за собой статус второго по величине в мире источника выбросов парниковых газов после Китая.

Рост на 74 млн тонн CO2-эквивалента превышает общий объем выбросов некоторых из европейских стран. Тем не менее, его темпы сократились по сравнению с 2021 годом, когда показатель увеличился на 350 млн тонн (6,5%) вслед за снятием карантинных ограничений, введенных в период пандемии.

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Продолжающееся увеличение выбросов отдаляет Штаты от климатических целей, поставленных администрацией президента страны Джо Байдена, отмечается в докладе Rhodium.

"США по-прежнему запаздывают в движении к цели снижения выбросов на 50-52% к 2030 году по сравнению с уровнями 2005 года, которые были поставлены в рамках Парижского соглашения по климату", - говорится в докладе.

В прошлом году выбросы были лишь на 15,5% ниже уровня 2005 года.

Движение США к климатическим целям в 2022 году усложнил глобальный энергетический кризис, отмечает газета Financial Times.

Объемы экспорта нефти из Штатов в прошлом году выросли, и правительственные эксперты ожидают увеличения объемов добычи сырья до рекордного максимума в начавшемся году. Показатели производства и экспорта природного газа в Штатах также достигли рекордов в минувшем году.

Субсидии для производителей "чистой" энергии, предусмотренные законом Inflation Reduction Act (IRA), начнут способствовать сокращению выбросов в Штатах уже в текущем году, если власти США ускорят их реализацию, считают в Rhodium.

По мнению экспертов компании, стране нужна "более агрессивная политика", чтобы добиться климатических целей к 2023 году.

США
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