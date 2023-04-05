ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2023 году до 1,7% с 1%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз увеличения объемов мировой торговли по итогам текущего года до 1,7% с ожидавшихся в октябре 1%.

Негативное влияние на торговлю оказывают последствия конфликта на Украине, устойчиво высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики и неопределенность на финансовых рынках.

"Рост мировой торговли в 2023 году по-прежнему ожидается на низком уровне, несмотря на небольшое улучшение прогноза ВВП с прошлой осени", - говорится в сообщении организации.

ВТО оценивает рост реального мирового ВВП в 2,4% в этом году.

Таким образом, прогнозы для торговли и ВВП на 2023 год находятся ниже средних показателей за последние 12 лет, которые составляют соответственно 2,6% и 2,7%.

В сообщении отмечается, что увеличение объема торговли в прошлом году на 2,7% оказалось хуже ожидавшихся ВТО в октябре 3,5%, что было вызвано более слабыми, чем предполагалось, результатами четвертого квартала. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе повышением мировых цен на сырьевые товары, ужесточением ДКП в ответ на высокую инфляцию и вспышками COVID-19, которые нарушили производство и торговлю в Китае.

Ключевым фактором улучшения прогноза для мировой торговли на 2023 год является открытие китайской экономики после пандемии. Как ожидается, ослабление антиковидных мер высвободит накопившийся потребительский спрос, что, в свою очередь, подстегнет международную торговлю, говорится в сообщении.

"Длительные последствия COVID-19 и рост геополитической напряженности были основными факторами, влиявшими на торговлю и производство в 2022 году, и это, вероятно, будет иметь место и в 2023 году, - отмечает главный экономист ВТО Ральф Осса. - Повышение процентных ставок в странах с развитой экономикой также выявило недостатки банковских систем, которые, если их не остановить, могут привести к более широкой финансовой нестабильности. Правительства и регулирующие органы должны быть готовы к этим и другим финансовым рискам в ближайшие месяцы".

ВТО прогнозирует в 2024 году рост мировой торговли на 3,2% на фоне повышения глобального ВВП на 2,6%. Однако эта оценка является более неопределенной, чем обычно, из-за наличия существенных рисков снижения, включая геополитическую напряженность, проблемы с поставками продовольствия и возможные непредвиденные последствия ужесточения ДКП.