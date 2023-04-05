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Число фермерских хозяйств в Евросоюзе сократилось на 37% за 15 лет

Число фермерских хозяйств в Евросоюзе сократилось на 37% за 15 лет
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в 2020 году насчитывалось 9,1 млн фермерских хозяйств, свидетельствуют данные статистического управления ЕС (Eurostat).

Это на 5,3 млн меньше, чем в 2005 году и соответствует сокращению их числа примерно на 37%, отметило ведомство.

В том числе количество животноводческих хозяйств снизилось примерно на 1,6 млн, растениеводческих - на 0,9 млн, многопрофильных ферм - на 2,6 млн.

Около 58% всех фермерских хозяйств ЕС в 2020 году относились к растениеводческим, в том числе порядка 2% специализировались на садоводстве. Наибольшая доля таких ферм в странах Восточной Европы, включая Болгарию, Венгрию и Румынию, а также в странах Средиземноморья, таких как Греция, Мальта и Хорватия, что обусловлено благоприятными условиями для выращивания некоторых видов злаков, фруктов и оливок.

Чуть более 22% от всего числа ферм в ЕС являлись животноводческими, причем 5% имели специализацию на молочном животноводстве. Эти хозяйства больше распространены в таких странах северо-западной Европы, как Люксембург, Ирландия и Нидерланды.

Eurostat Евросоюз
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