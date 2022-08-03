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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

ЕК объяснила фермерам, как безопасно поливать посевы сточными водами

Засуха ускорила истощение ресурсов пресной воды в Европе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов из-за засухи и опубликовала рекомендации Евросоюза по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур.

"В это время беспрецедентных пиков температуры мы обязаны прекратить разбазаривать воду и должны использовать ее более эффективно, чтобы адаптироваться к изменению климата и обеспечить безопасность и устойчивость нашего сельскохозяйственного снабжения", - заявил через пресс-службу ЕК член комиссии по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

По словам еврокомиссара, объявленные ЕК указания помогут освоить по всему ЕС безопасное снабжение продуктами питания, выращенными с повторным использованием воды. Они устанавливают минимальные требования к качеству воды, управлению рисками и контролю за безопасностью полива.

Поскольку Европа все больше страдает от засух, "повторное использование воды становится критически важным для обеспечения дополнительного предсказуемого источника безопасной воды при одновременных снижении нагрузки на водоемы и помощи ЕС в адаптации к изменению климата", отметили в ЕК.

Регламент по повторному использованию воды, вступающий в силу с июня 2023 года,

"Это позволяет ограничить нагрузку на поверхностные и подземные воды, а также способствовать более эффективному управлению водными ресурсами в соответствии с целями европейского "зеленого курса", - говорится в коммюнике ЕК.

В этот же день французские СМИ сообщили, что жителей Корсики призвали больше экономить воду с учетом прогнозов, что аномально жаркая погода без осадков сохранится на острове в ближайшие недели.

"Если мы продолжим потребление воды в этом же темпе, учитывая ожидаемую метеорологическую обстановку, через 25 дней больше не будет воды!" - написал соцсетях префект департамента Верхняя Корсика и пообещал усилить контроль за экономией воды.

Еврокомиссия Франция Корсика Евросоюз Виргиниюс Синкявичюс
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