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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Рязанская НПК модернизирует с импортозамещением установку производства бензинов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК, входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") проведет модернизацию установки четкой ректификации бензинов, сообщила пресс-служба РНПК.

На этой установке сырье подготавливается для установок низкотемпературной изомеризации и каталитического риформинга. Ежегодно установка выпускает около 1,8 млн тонн бензинов.

На производственную площадку РНПК специализированным автотранспортом доставлены произведенные на отечественном предприятии в Рязанской области крупногабаритные секции змеевика для печи установки. Высота змеевика составляет 18 метров, масса - более 90 тонн.

Новый змеевик позволит улучшить экономические показатели за счет снижения потребления топлива и повышения надежности работы технологической установки, отметила пресс-служба.

Уточняется, что модернизация Рязанской НПК - часть масштабной инвестиционной программы "Роснефти", которая направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. Реализованные в рамках программы проекты позволили заводу освоить производство новых видов продукции - бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - "Евро 6", Аи-100, а также низкосернистого судового топлива. Цифровизация позволила автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на основных установках предприятия.

АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" входит в тройку лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая "Евро 6", высокооктановый Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

РНПК Роснефть Рязанская область
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