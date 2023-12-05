"Транснефть" за 1,5 года импортозаместила половину из 1968 позиций комплектующих

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефти" потребуется еще три года, чтобы статью полностью технологически независимой от импортных комплектующих, считает вице-президент компании Павел Ревель-Муроз.

В настоящее время 97% оборудования и материалов, которые использует монополия, - отечественного производства.

"К такому показателю мы подошли уже в 2020 году, когда компания реализовала программу импортозамещения. В зависимости от объема поставок эта цифра может отличаться на десятые доли процента в последние несколько лет. Но такой показатель независимости - почти потолок, потому что невозможно, да и не нужно, замещать всю импортную продукцию", - сказал он корпоративному журналу "Трубопроводный транспорт нефти".

Минпромторг относит продукцию к отечественной, если доля российских комплектующих составляет от 70% до 80%.

"Поэтому, когда были введены международные антироссийские санкции, "Транснефть" разработала Программу обеспечения технологической независимости при отсутствии поставок продукции иностранного производства ("Импортозамещение 2.0"). Компания выделила 1968 позиций: комплектующих, материалов, оборудования, которые необходимо заместить. В течение полутора лет решена проблема по 901 наиболее горящих из них", - сказал Ревель-Муроз.

По его словам, было организовано производство или найдены российские поставщики комплектующих для насосных агрегатов и оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом и систем измерения количества и показателей качества. Основную часть по 457 комплектующим и материалам удалось заместить, организовав производство на корпоративных предприятиях, уточнил топ-менеджер.

"В течение трех лет будет заменена на отечественную остальная импортная продукция и найдены альтернативные поставщики за рубежом", - уверен Ревель-Муроз.

"Тяжелее всего пришлось наиболее технологичным предприятиям, которые производят продукцию с микроэлектроникой: ТОМЗЭЛ и "Транснефть - Диаскан". Хотя микросхемы уже начали производиться в России, но мощности таких предприятий небольшие, и они загружены на три года вперед. Большая работа по импортозамещению проводится на РЭД. Так как "Транснефть" сразу после запуска челябинского завода начала системно искать для его продукции отечественные комплектующие, то проблемы с поставками удается решать оперативно. Сейчас производим электродвигатель полностью из российских деталей", - продолжил он.

"Ведем активную работу для того, чтобы можно было быстрее получать запасные части для станков зарубежного производства, если понадобится их ремонт. Конечно, цены на импортные комплектующие выросли, логистические цепочки удлинились, но в целом на работу трубопроводной системы это не повлияло", - сказал вице-президент.

Помимо этого, Ревель-Муроз сообщил, что "Транснефть" обеспечила производство в России 26 типов оборудования, которые считались критически важными для нефтепроводной отрасли. В настоящее время компания разрабатывает еще четыре вида, поставлявшихся ранее из-за рубежа. Это установка по рекуперации паров нефти и вакуумный насос для нее, мобильная трубопоршневая установка для поверки и контроля СИКН (система измерения качества и количества нефти - ИФ), компактный поверочный расходомер (компакт-прувер).