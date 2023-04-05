Суд снял арест с акций российской "дочки" Credit Suisse после погашения долга перед ТКБ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры, которые запрещали Credit Suisse AG распоряжаться своими российскими активами. Поводом для их отмены стала выплата банком основной суммы требований по иску Транскапиталбанка (ТКБ), следует из картотеки суда.

В конце 2020 года UzAuto Motors подписала с Credit Suisse AG соглашение о кредите на сумму до 150 млн евро. Весной 2021 года к синдикату присоединился ТКБ, выделивший 10 млн евро. На 19 апреля 2022 года приходилось погашение, а на следующий день, 20 апреля, Минфин США ввел блокирующие санкции против ТКБ.

В день, когда необходимо было провести платеж, 19 апреля 2022 года, ТКБ изменил реквизиты. В связи с этим Credit Suisse потребовалось два дня на проверку новых реквизитов перед отправкой денег. Таким образом, средства были отправлены банком-агентом 21 апреля, уже после введения санкций. В итоге деньги до ТКБ так и не дошли. Спустя два месяца ТКБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Credit Suisse о взыскании 10,04 млн евро.

ТКБ вынужден был сменить реквизиты в связи с политикой европейских банков-контрагентов по оперативному закрытию корреспондентских счетов российских банков в санкционный период. При этом ни банк-корреспондент ТКБ, ни сам ТКБ платеж не получили, то есть перевод денежных средств не был завершен в зоне ответственности Credit Suisse, отмечали в Транскапиталбанке.

В ходе разбирательства ТКБ несколько раз пытался наложить обеспечительные меры на активы оппонента. Банк указывал, что их "непринятие существенно затруднит исполнение судебного акта либо сделает его невозможным". Опасения ТКБ вызвало, в частности, публичное заявление Credit Suisse о сокращении присутствия в России и применении санкций, введенных странами ЕС и США. Однако суд дважды отказывал в заявлении об обеспечении, так как банк не предоставил достаточно доказательств и не конкретизировал имущество для ареста.

ТКБ удалось добиться применения обеспечительных мер с третьей попытки. 19 июля 2022 года суд по заявлению банка арестовал 10 млн 38,3 тысячи евро, принадлежащих Credit Suisse AG и находящихся на его счетах в Москве. А также запретил Credit Suisse AG распоряжаться 99,999995% акций банка "Кредит Свисс (Москва)" и 99,9999073% доли в уставном капитале ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)".

В конце января 2023 года суд удовлетворил иск ТКБ, так как включение банка в SDN-лист "не может являться основанием для освобождения ответчика от ответственности в виде взыскания убытков". 22 марта Credit Suisse полностью погасил задолженность перед ТКБ.

"В основном размере считаем вопрос с Credit Suisse урегулированным", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТКБ.

Несмотря на это, ТКБ был против отмены обеспечительных мер, поскольку кроме суммы иска, банк также намеревается взыскать с Credit Suisse судебные расходы, отмечается в материалах дела.