Минпромторг может ввести для телеком-оборудования балльную систему оценки локализации

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в 2023 году рассчитывает ввести для телеком-оборудования балльную систему оценки уровня локализации. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак в кулуарах форума InfoSpaсe.

Он отметил, что поэтапно балльная система внедряется в отношении всех видов промышленной продукции в РФ. В прошлом году она была введена в отношении вычислительной техники, напомнил замминистра.

"В этом году мы, наконец, реализуем по согласованию с отраслью, с производителями эту же политику в части производства телеком-оборудования", - сказал Шпак.

"Основной смысл в том, что это позволяет локализовывать на всех уровнях технологического передела производство, заземляя его внутри страны, продлевая тем самым и цепочку технологическую, обеспечивая суверенитет и создавая все больше и больше добавленную стоимость внутри страны", - пояснил замглавы Минпромторга.

Министерство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Разработка балльной системы в России ведется с 2021 года. Система призвана стимулировать увеличение степени локализации радиоэлектроники и определять, какая продукция может войти в реестр российской радиоэлектронной продукции.

В прошлом году правительство РФ ввело балльную систему оценки уровня локализации производства радиоэлектроники, включая компьютеры и печатные платы. Балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания устройств и позволяет ввести их двухуровневую оценку при проведении госзакупок с учетом страны происхождения процессоров.