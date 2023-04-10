Минпромторг разъяснил сокращение вдвое реестра российской электроники

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Реестр российской радиоэлектронной продукции, участие в котором позволяет получать преференции на госзакупках, с апреля сократился почти вдвое - с 7,7 тысяч до более 4 тысяч позиций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Причиной сокращения стал переход на балльную систему оценки уровня локализации, сейчас рассматриваются заявки компаний о включении их продукции в реестр по новым правилам, объяснил представитель ведомства.

"Сейчас в реестре находится больше 4 тысяч изделий. В ТПП России на рассмотрении - более 2 700 заявок по подтверждению производства промышленной продукции на территории России. В одной заявке может находиться целый ряд позиций. Это значит, что производители готовы работать по новым правилам", - заявили в министерстве, отметив, что "как только заключения ТПП РФ будут получены, на рынке появится еще больше, чем в 2022 году, российских решений, отвечающих высоким требованиям".

В 2022 году количество изделий в реестре российской радиоэлектронной продукции выросло в 2 раза по сравнению с 2021 годом, до 7,7 тысячи, напомнили в министерстве.

"После введения балльной системы, обеспечивающей углубление локализации, мы видим существенный рост количества заявок на включение в реестр", - сказали в пресс-службе.

Правительство в 2022 году решило ввести балльную систему оценки уровня локализации производства радиоэлектроники, включая компьютеры и печатные платы. Период для перехода на новую систему действовал до 31 марта 2023 года. Балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания устройств и позволяет ввести их двухуровневую оценку при проведении госзакупок с учетом страны происхождения процессоров.

Балльная система была введена для 20 видов радиоэлектронной продукции, в том числе для компьютеров, мониторов и проекторов, принтеров и сканеров, печатных плат, кассовых терминалов, банкоматов, сканеров штрих-кодов и т.п. Это системой предусмотрено начисление значительного количества баллов, до 50, за использование микропроцессоров первого или второго уровней (то есть российского и не российского производства).

С введением балльной системы российская радиоэлектроника, как и процессоры, стала делиться на два уровня по степени "российскости" - на первый и второй уровень в зависимости от наличия или отсутствием в ее составе российского центрального процессора.