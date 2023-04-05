Бывшие заводы Kingspan в России сократили годовую прибыль от продаж

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Заводы компании "Руспан" (производитель стройматериалов), которые ранее принадлежали ушедшей из России ирландской промышленной группе Kingspan, увеличили выручку в 2022 году, но снизили прибыль от продаж, следует из отчетов предприятий.

Так, ООО "РП Невинномысск" в 2022 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 2 раза по сравнению с показателем 2021 года, до 34,7 млн рублей. Выручка возросла на 22,7%, до 1,4 млрд рублей, себестоимость - на 27,8%, до 1,2 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 3,1%, до 178,1 млн рублей, прибыль от продаж - в 5 раз, до 16,3 млн рублей.

Кредиторская задолженность компании увеличилась со 184,8 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 337,6 млн рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская - с 37,5 млн рублей до 53,7 млн рублей.

При этом ООО "РП Гатчина" в 2022 году показало чистый убыток по РСБУ в 212 млн рублей против прибыли в 177,3 млн рублей годом ранее. Выручка возросла на 5,3%, до 2,375 млрд рублей, себестоимость - на 9,3%, до 1,932 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 9,4%, до 442,7 млн рублей, прибыль от продаж - в 11 раз, до 18,2 млн рублей.

Кредиторская задолженность компании сократилась с 509,4 млн рублей на 31 декабря 2021 года до 402,2 млрд рублей на 31 декабря 2022 года, дебиторская же задолженность увеличилась с 124,6 млн рублей до 150,4 млн рублей.

Группа Kingspan в апреле 2022 года передала российские активы в управление местному менеджменту.

Как сообщал в прошлом году журналистам гендиректор ООО "Кингспан" (сейчас - ООО "Руспан") Игорь Федотченко, под управление российского менеджмента перешли оба завода - в Гатчине Ленинградской области и в Невинномысске Ставропольского края. По данным ЕГРЮЛ, уставным капиталом заводов полностью владеет Федотченко.

Как сообщает сайт "Руспан", компания является ведущим производителем сэндвич-панелей и каркасов для быстровозводимых зданий, а также оказывает проектную поддержку для нежилого строительства.