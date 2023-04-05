"Дочка" МТС купила у венчурного фонда "Системы" рекламную платформу Segmento

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрела 100% ООО "Сегменто" (бренд Segmento) у венчурного фонда ПАО АФК "Система" - Sistema_VC. Как говорится в релизе МТС, сделка осуществлена через дочернюю структуру ООО "Стрим". Сделка уже закрыта, ее финансовые параметры в сообщении не раскрываются.

"Segmento - один из ведущих игроков на рынке programmatic рекламы. Покупка компании позволит МТС усилить собственную рекламную вертикаль, увеличить долю на российском рекламном рынке, а также выстроить эффективную работу с клиентами", - отмечается в пресс-релизе МТС.

Stream занимается разработкой AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта. Одним из ключевых продуктов компании является платформа для самостоятельного запуска рекламы "МТС Маркетолог".

Segmento развивает автоматизированные системы онлайн-маркетинга и "охватной рекламы", платформу для продвижения товаров на маркетплейсах.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сегменто" зарегистрирована в 2015 году. Sistema_VC консолидировала 100% ООО в феврале 2023 года, до этого 50% "Сегменто" принадлежало комбинированному ЗПИФ "Современный Девелопмент 2". В 2021 году выручка Segmento составила 884,7 млн рублей, чистая прибыль - 30,6 млн рублей.

В феврале МТС купила 67% платформы для размещения нативной рекламы Buzzoola с возможностью выкупа еще 33% компании в 2024 году.