Резидентам САР пообещали больше инструментов инвестирования в обмен на налоговые льготы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Резиденты российских специальных административных районов (САР) получат больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных налоговых ставок, но свой выбор им придется предварительно согласовывать с властями региона.

Об этом в законопроекте № 330129-8, который в Госдуму внесли сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Андрей Епишин, Александр Шендерюк-Жидков.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. В конце февраля 2023 года, по данным Минэкономразвития, количество резидентов в российских САР достигло 157, еще порядка 20 компаний готовились к подаче документов на перерегистрацию.

Резиденты САР, имеющие статус международной холдинговой компании (МХК), при соблюдении ряда условий вправе рассчитывать на налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Одно из обязательных условий для получения налоговых преференций - обязанность МХК инвестировать не менее 300 млн рублей в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктур на территории субъекта, где расположен САР.

Проект сенаторов совпадает с идеями Мифина по расширению доступных МХК форм инвестирования. К уже упомянутым выше добавляется возможность передать в собственность региона или муниципального образования, где расположен САР, машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструмент, инвентарь для использования на упомянутых объектах инфраструктуры. Либо компании смогут внести добровольные денежные взносы или пожертвования организациям, созданными в целях поддержки строительства или реконструкции этих объектов. Компании смогут выбрать одну или сразу несколько форм инвестирования, указано в проекте.

Таким образом, если компания захочет купить медицинское оборудование, это будет разрешенной формой для целей получения пониженных налоговых ставок, объяснял ранее планы по расширению форм инвестиций замминистра финансов Алексей Сазанов.

Также в проекте сенаторов нашла отражение идея Минфина по предварительному согласованию МХК с региональными властями выбранной формы инвестиций. В документе говорится, что если в течение месяца чиновники ей не возразят, то согласие будет считаться полученным. Появление процедуры предварительного согласования "существенно снизит риски" того, что позднее чиновники сочтут, что МХК не выполнила свои обязанности по инвестированию, говорится в пояснительной записке к проекту.

Еще одно предложение сенаторов, совпадающее с планами Минфина, заключается в некотором смягчении требования к соблюдению других условий, которые должна выполнить МХК, если планирует пользоваться пониженными налоговыми ставками. Сейчас от нее требуется иметь в штате не менее 15 сотрудников, проживающих в субъекте, где расположена МХК, а также офис площадью не менее 50 кв. м в пределах административного района (до конца 2025 года МХК разрешено иметь офис во Владивостоке или Калининграде).

Согласно законопроекту, это смягченное требование к дислокации офиса будет действовать до конца 2027 года.

Кроме того, поскольку МХК сразу после регистрации сложно выполнить требования к штату и офисам, предусматривается гибкий подход к их оценке на первоначальном этапе - в течение первого года (в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций, говорится в пояснительной записке к проекту). Сейчас МХК может рассчитывать на пониженные налоговые ставки, только если соответствует упомянутым критериям на протяжении всего налогового периода. Законопроект сенаторов разрешает считать требования исполненными, даже если МХК соответствовала им не сразу. Главное, чтобы условия были выполнены "на каждую дату получения (выплаты) ею доходов, в отношении которых настоящим Кодексом предусмотрено применение пониженных налоговых ставок, а также на дату его окончания".