Резидентам САР пообещали льготы по налогам в обмен на инвестиции в движимое имущество

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Резиденты специальных административных районов (САР) получат больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных налоговых ставок; такие инвестиции будут допустимы в виде движимого имущества, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Он сказал это на конференции "Налоговые итоги года", организованной "Ведомостями".

Резиденты САР, имеющие статус международной холдинговой компании (МХК), при соблюдении ряда условий вправе рассчитывать на налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Одно из обязательных условий для получения налоговых преференций - обязанность МХК инвестировать не менее 300 млн рублей в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктур на территории субъекта, где расположен САР.

"Будут расширены инструменты инвестирования: будет добавлена возможность не только в социальные объекты, основные средства, в недвижимое имущество инвестировать, но также и в движимое имущество", - сообщил замминистра финансов.

Благодаря этому, если компания захочет купить медицинское оборудование, это будет разрешенной формой инвестиций для целей получения пониженных налоговых ставок.

"Кроме того, предусмотрена возможность инвестирования в некий фонд, который будет создаваться субъектом. И дальше уже из этого фонда сам субъект будет определять, на какие социальные объекты пойдут деньги компании", - рассказал Сазанов.

По его словам, при этом субъекты же смогут в предварительном порядке согласовывать объекты для инвестирования.

Также в планах Минфина несколько смягчить требования к соблюдению других условий, которые должна выполнить МХК, если планирует пользоваться пониженными налоговыми ставками. Сейчас от нее требуется иметь в штате не менее 15 сотрудников, проживающих в регионе, где расположена МХК, а также офис площадью не менее 50 кв.м. в пределах административного района (до конца 2025 года МХК разрешено иметь офис в пределах субъекта, где расположен САР).

Сазанов сообщил о планах продлить еще на два года право МХК регистрировать офисы не на территории САР, а в пределах субъекта, где расположен административный район.

Кроме того, для получения пониженных налоговых ставок МХК будет необходимо соблюсти условия о наличии минимального штата сотрудников и офиса не на момент своего переезда в САР, а в течение первого налогового периода после этого или на момент перед первым применением пониженных ставок налога, рассказал замминистра. Такие изменения нужны, "чтобы дать дополнительное время компаниям для найма персонала, по поиску офисных помещений при переезде в САР", пояснил Сазанов.