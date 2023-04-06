Промпроизводство в Германии в феврале выросло на 2%, существенно выше прогноза

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство увеличилось на 3,7%, а не на 3,5%, как было объявлено ранее.

Выпуск автомобилей и запасных частей к ним, что является крупнейшим секторов промышленности в ФРГ, повысился в прошлом месяце на 7,6%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 2,4%, объемы строительства увеличились на 1,5%. Между тем выработка электроэнергии сократилась на 1,1%.

Выпуск средств производства увеличился на 3,4%, промежуточных товаров - на 1,8% и потребительских товаров - на 1,4%.

Объем промпроизводства в Германии в марте вырос на 0,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.