Промпроизводство в Германии в апреле выросло хуже прогнозов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Германии в апреле 2023 года объем промышленного производства вырос на 0,3% к марту, сообщило Федеральное статистическое управление страны Destatis.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,6%.

В годовом измерении показатель вырос на 1,6% при прогнозе о росте на 1,5%.

По пересмотренным данным, в марте промпроизводство упало на 2,1%, а не на 3,4%, как было объявлено ранее.

Объемы строительства увеличились на 2% в позапрошлом месяце, производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 6,4%, потребительских товаров - на 1,5%.

Выпуск автомобилей и автокомпонентов сократился на 0,8%, средств производства - на 0,3%, промежуточных товаров - на 0,2%, выработка электроэнергии - на 1,5%.