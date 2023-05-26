Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Costco увеличила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил выручку в третьем финансовом квартале (завершился 7 мая) на 2%, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 4%.

Выручка Costco в отчетном квартале составила $52,6 млрд против $51,61 млрд годом ранее.

Чистая прибыль понизилась до $1,3 млрд, или $2,93 в расчете на акцию, по сравнению с $1,35 млрд, или $3,04 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,29 на акцию при выручке в $54,5 млрд.

Сопоставимые продажи Costco повысились на 0,3% (прогноз рынка - рост на 2,8%), причем в США показатель снизился на 0,1%, в Канаде - на 1%, на остальных рынках - увеличился на 4,1%.

Интернет-продажи Costco в минувшем квартале упали на 10%.

Costco управляет 853 магазинами-складами по всему миру, в том числе, 587 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазинами в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

С начала 2023 года капитализация Costco выросла на 6,6%.

Costco США Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,76%, на Аи-92 – на 1,11%

Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

Небольшая прибавка выработки ветряков понизила цену газа до $279/тыс. куб. м

Небольшая прибавка выработки ветряков понизила цену газа до $279/тыс. куб. м

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под воздействием противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под воздействием противоречивых факторов

Япония расширила антироссийские санкции

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });