Costco увеличила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил выручку в третьем финансовом квартале (завершился 7 мая) на 2%, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 4%.

Выручка Costco в отчетном квартале составила $52,6 млрд против $51,61 млрд годом ранее.

Чистая прибыль понизилась до $1,3 млрд, или $2,93 в расчете на акцию, по сравнению с $1,35 млрд, или $3,04 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,29 на акцию при выручке в $54,5 млрд.

Сопоставимые продажи Costco повысились на 0,3% (прогноз рынка - рост на 2,8%), причем в США показатель снизился на 0,1%, в Канаде - на 1%, на остальных рынках - увеличился на 4,1%.

Интернет-продажи Costco в минувшем квартале упали на 10%.

Costco управляет 853 магазинами-складами по всему миру, в том числе, 587 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазинами в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

С начала 2023 года капитализация Costco выросла на 6,6%.