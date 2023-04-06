Китайская Sinotruk Group обдумает локализацию выпуска грузовиков в Челябинской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Челябинской области обсудила с руководством китайской Sinotruk Group, крупного производителя грузовой и специальной техники, возможность локализации в регионе производства шоссейных грузовиков, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotruk в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров", - сказал через пресс-службу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В пресс-службе главы региона "Интерфаксу" не уточнили о каком российском предприятии идет речь.

Делегация Челябинской области во главе с губернатором находится с рабочей поездкой в Китае. Запланированы, в частности, переговоры с руководителями крупных производственных компаний в провинции Шаньдун.

Sinotruk Group - китайский государственный производитель грузовых автомобилей, выпускает грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы (бренды Sitrak, Howo, Steyr, Huanghe, HoHan, Wangpai, Fupo и Weipo).