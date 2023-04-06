Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Китайская Sinotruk Group обдумает локализацию выпуска грузовиков в Челябинской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Челябинской области обсудила с руководством китайской Sinotruk Group, крупного производителя грузовой и специальной техники, возможность локализации в регионе производства шоссейных грузовиков, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях. Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotruk в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров", - сказал через пресс-службу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В пресс-службе главы региона "Интерфаксу" не уточнили о каком российском предприятии идет речь.

Делегация Челябинской области во главе с губернатором находится с рабочей поездкой в Китае. Запланированы, в частности, переговоры с руководителями крупных производственных компаний в провинции Шаньдун.

Sinotruk Group - китайский государственный производитель грузовых автомобилей, выпускает грузовые автомобили, полуприцепы, седельные тягачи, самосвалы (бренды Sitrak, Howo, Steyr, Huanghe, HoHan, Wangpai, Fupo и Weipo).

Алексей Текслер Китай Sinotruk Group Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ разрешит привлекать инвестиции населения только финансовым организациям

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });