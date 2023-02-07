"Востокцемент" впервые закупил крупную партию китайских цементовозов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Востокцемент", крупнейший производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе, сообщил, что закупил 16 новых тягачей-цементовозов китайского бренда Sitrak.

Стоимость приобретенной техники пресс-службой не раскрывается. Ранее компания не закупала подобные машины китайского производства.

Большая часть цементовозов будет работать в Приморском крае на "Спасскцементе" (базовый завод холдинга). Два автомобиля будут направлены на Сахалин, где в ноябре 2022 года был открыт производственный филиал "Спасскцемента".

В пресс-релизе грузовики Sitrak названы продуктом совместного производства китайской Sinotruk и германского концерна MAN Truck & Bus. Автомобили произведены по немецкой технологии, оснащены лицензионными силовыми агрегатами MAN и китайскими кабинами, изготовленными по лекалам MAN.

"Востокцемент" - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла (совокупная мощность - 4,3 млн тонн цемента в год) и четыре предприятия по добыче и переработке нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской АО и Якутии.

По данным ЕГРЮЛ на 7 февраля, 30% капитала ООО "Востокцемент" принадлежит его гендиректору Алексею Сысоеву, 40% - сыну экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева Павлу, 20% - бывшему гендиректору "Востокцемента" Виктору Иванову, 10% - брату Игоря Пушкарева Владимиру.