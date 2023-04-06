Британский регулятор проверит покупку Amazon производителя роботов iRobot за $1,7 млрд

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) проверит сделку по покупке американским интернет-ритейлером Amazon.com Inc. производителя потребительских роботов iRobot Corp.

Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей в частности, роботы-пылесосы, за $1,7 млрд в августе 2022 года, рассчитывая, что это поможет ей укрепить позиции на рынке "умных" устройств для дома.

CMA планирует проверить, не приведет ли сделка к существенному снижению конкуренции на рынке подключенных устройств Великобритании.

В сентябре iRobot сообщала, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США официально запросила у обеих компаний документы, обосновывающие цели и мотивацию сделки. Тогда iRobot отмечала, что и она сама, и Amazon сотрудничают с FTC.