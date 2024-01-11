Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Amazon пропустил срок подачи в ЕК предложений об уступках по сделке с iRobot

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. пропустил дедлайн для подачи на рассмотрение Еврокомиссии предложений, которые могли бы ослабить опасения регулятора, связанные с угрозой для конкуренции сделки по покупке компанией производителя потребительских роботов iRobot Corp., пишет MarketWatch.

Amazon в августе 2022 года объявил о покупке iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд.

Результаты проверки сделки, проведенной ЕК, показали, что она может ограничить конкуренцию на европейском рынке роботов-пылесосов, и в ноябре 2023 года регулятор направил Amazon уведомление о претензиях.

В соответствии с процедурами ЕК, компаниям необходимо предоставить регулятору предложения, которые могли бы снять его опасения в течение 65 дней. То есть, Amazon должна была сделать это до 10 января.

ЕК обычно публикует информацию о полученных предложениях на своем сайте, однако данных относительно сделки Amazon и iRobot не появилось, отмечает MarketWatch.

Европейский регулятор должен принять окончательное решение по сделке до 14 февраля. Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило ее в 2023 году.

Amazon IRobot Еврокомиссия Европа США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

Белый дом поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе
Обострение палестино-израильского конфликта

ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе

Алиев заявил, что Азербайджан не сдвинется с занятых позиций

Алиев заявил, что Азербайджан не сдвинется с занятых позиций

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });