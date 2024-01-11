Amazon пропустил срок подачи в ЕК предложений об уступках по сделке с iRobot

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. пропустил дедлайн для подачи на рассмотрение Еврокомиссии предложений, которые могли бы ослабить опасения регулятора, связанные с угрозой для конкуренции сделки по покупке компанией производителя потребительских роботов iRobot Corp., пишет MarketWatch.

Amazon в августе 2022 года объявил о покупке iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд.

Результаты проверки сделки, проведенной ЕК, показали, что она может ограничить конкуренцию на европейском рынке роботов-пылесосов, и в ноябре 2023 года регулятор направил Amazon уведомление о претензиях.

В соответствии с процедурами ЕК, компаниям необходимо предоставить регулятору предложения, которые могли бы снять его опасения в течение 65 дней. То есть, Amazon должна была сделать это до 10 января.

ЕК обычно публикует информацию о полученных предложениях на своем сайте, однако данных относительно сделки Amazon и iRobot не появилось, отмечает MarketWatch.

Европейский регулятор должен принять окончательное решение по сделке до 14 февраля. Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило ее в 2023 году.