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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Почта банк в 2022 году получил убыток по РСБУ в 3,1 млрд руб. против прибыли годом ранее

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Почта банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,1 млрд рублей против прибыли в 1,3 млрд рублей годом ранее, свидетельствует отчетность банка.

Чистые процентные доходы банка сократились в прошлом году на 9%, до 42,9 млрд рублей.

Расходы на резервы составили 32,4 млрд рублей против 33,4 млрд рублей годом ранее.

Кредитный портфель Почта банка на конец прошлого года составил 445,9 млрд рублей, показав рост на 1%.

Средства клиентов выросли на 4%, до 429,8 млрд рублей.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции Дмитрию Руденко, на тот момент возглавлявшему кредитную организацию.

В сентябре 2021 года ВТБ вернул контроль над Почта банком, но после попадания под санкции в феврале 2022 года вновь продал две акции. Покупателем стал новый председатель правления Почта банка Александр Пахомов.

Почта банк
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