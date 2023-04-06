Годовая чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО упала в 4,4 раза, до 5 млрд рублей

Руководство банка не ставит четкие цели по прибыли на 2023 год из-за возможного появления "разного цвета лебедей"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк, крупнейший кредитор российского агросектора, в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,4 раза, до 5 млрд рублей, говорится в отчете РСХБ.

Остаться в положительной зоне и заработать прибыль банку помогли рост кредитования, улучшение качества и структуры кредитного портфеля, низкая доля валютных активов, отсутствие зависимости от зарубежного валютного фондирования, консервативный подход к принятию рыночных рисков, а также небольшая величина замороженных активов (порядка 1 млрд рублей), пояснил журналистам зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин.

"У банка не было сколько-нибудь значимой открытой валютной позиции, это тоже наша политика. Более того, мы очень много заработали на валютно-конверсионных операциях", - заявил Лёвин, добавив, что банк вошел в кризис с большим запасом наличной иностранной валюты.

В отчетности указано, что банк в прошлом году заработал 18,2 млрд рублей на операциях с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, операциях с валютой и драгоценными металлами (годом ранее по этой статье был отраден убыток в 1,6 млрд рублей).

Как пояснил Лёвин, часть этой суммы - проведенные на выгодных для банка условиях операции своп с нерезидентами. "Был достаточно большой объем сделок своп, это обмен ресурсами, когда переходят из валюты в валюту: евро-доллар, евро-рубль, рубль-доллар и так далее. С учетом того, что всем срочно нужно было из российского рынка выйти, мы достаточно жестки с ними проводили переговоры и только на этих заработали порядка 9 млрд рублей", - указал он.

Кроме того, банк в рамках работы по девалютизации баланса конвертировал в рубли по низкому курсу ряд инвестиционных проектов, что позволило частично снизить резервы. Росту доходов также способствовали регулярные конверсионные операции.

Доля валюты в активах и пассивах РСХБ составляет менее 10%.

Чистые процентные доходы РСХБ в прошлом году выросли на 17%, до 82,4 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитным убыткам увеличились вдвое и составили 42 млрд рублей. Стоимость риска по итогам года составила 1,3%.

Доходы по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, выросли втрое, до 8,4 млрд рублей.

Кредитный портфель РСХБ за прошлый год вырос на 11%, составив 3,4 трлн рублей. Корпоративный портфель кредитов показал прирост на 15%, до 2,8 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель сократился на 4,2%, составив 589,5 млрд рублей. Банк объясняет эту динамику снижением спроса со стороны населения на кредиты, в частности, ипотечные, в период высоких процентных ставок.

Доля NPL (кредиты с просрочкой 90+) на начало 2023 года снизилась до 5,7% с 7,4% годом ранее.

Средства клиентов на конец прошлого года составили 3,4 трлн рублей, увеличившись на 2,2%.

Капитал РСХБ вырос на 5%, до 288,6 млрд рублей.

Учитывая ситуацию с бюджетом и учитывая обнуление надбавок к достаточности капитала, у РСХБ нет потребности в привлечении капитала, заявил Лёвин, комментируя планы по докапитализации на 2023 год.

Говоря о прогнозах по прибыли на этот год, он заявил: "Что касается плана по прибыли, то мы не ставим четкую цифру, потому что могут прилететь разного цвета "лебеди". Но мы, безусловно, будем в плюсе. В том числе задача восстановления капитала за счет прибыли перед нами стоит. Первый квартал по МСФО у нас порядка 5 млрд рублей. Если будет все идти так без всяких "лебедей", как в первом квартале, значит, умножьте на четыре ".

РСХБ в отличие от других крупных российских госбанков не находится под санкциями США и ЕС, однако он отключен от системы международных расчетов SWIFT.

"Как показывает практика, отключение от SWIFT - это самая страшная санкция, банк становится сразу глухонемым", - заявил первый зампред правления РСХБ.

По данным СМИ, переподключение к SWIFT является одним из требований российской стороны в рамках "зерновой" сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией. Соглашение предусматривает создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, в марте 2023 года - на 60 дней

"Российская часть зерновой сделки пока не привела к тем результатам, пока мы не стали банком, который обслуживает потоки и платежи по зерну и удобрениям, но мы очень надеемся, что к 18 мая, дате истечения следующего срока, мы подойдем с работающим каналом международных платежей", - заявил Лёвин.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.