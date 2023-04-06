Акционеры Bed Bath & Beyond 9 мая обсудят обратный сплит акций

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond, испытывающий финансовые трудности в последнее время, назначил на 9 мая внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о проведении консолидации (обратного сплита) акций.

Как говорится в сообщении компании, акционеры должны будут проголосовать относительно разрешения на консолидацию с коэффициентом от "1 к 10" до "1 к 20", причем размер соотношения будет определяться "по усмотрению совета директоров".

В марте Bed Bath & Beyond объявил о намерении провести собрание акционеров относительно консолидации с коэффициентом от "1 к 5" до "1 к 10", напоминает MarketWatch. При этом время проведения планировалось обнародовать позже.

Капитализация Bed Bath & Beyond за последние три месяца рухнула на 86% (до $151,5 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос почти на 15%.