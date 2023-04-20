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WSJ ждет скорого объявления о банкротстве ритейлера Bed Bath & Beyond

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond Inc. может объявить о банкротстве в предстоящие выходные, поскольку падение стоимости его акций сделало невозможным привлечение достаточного объема капитала, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В конце марта Bed Bath & Beyond, владеющая сетью магазинов товаров для дома, заявила, что ей необходимо привлечь $300 млн к 26 апреля за счет размещения акций, чтобы избежать банкротства. Учитывая, что цена бумаг компании на закрытие рынка в среду составляла чуть более $0,46, выполнить эту задачу ей вряд ли удастся, отмечает WSJ.

По данным на 10 апреля Bed Bath & Beyond привлекла $48,5 млн за счет размещения акций. У нее есть возможность продать еще 178 млн бумаг, однако с учетом резкого падения их цены компания сможет привлечь таким образом не более $80 млн.

Она может получить дополнительное время на привлечение средств, однако для этого ей необходимо разрешение акционеров на дополнительный выпуск акций. Голосование акционеров по этому вопросу пройдет 9 мая.

Bed Bath & Beyond предупреждала, что будет вынуждена объявить о банкротстве и, вероятно, ликвидировать активы, если не сможет привлечь капитал за счет размещения акций.

В ходе предварительных торгов в четверг стоимость акций ритейлера упала на 24% и составляет $0,3525. С начала текущего года бумаги подешевели на 81,5%.

Bed Bath & Beyond США
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