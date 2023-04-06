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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Allianz и Munich Re не планируют продлевать страхование рисков "Северного потока 1"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re не намерены продлевать действие договоров страхования газопровода "Северный поток 1" после истечения срока защиты в этом году, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Allianz "не собирается продлевать срок действия договора страхования, который истечет позднее в 2023 году".

Кроме того, представитель Munich Re рассказал агентству, что компания также не собирается продлевать договор страхования.

Как ранее сообщал Reuters, Allianz и Munich Re были в числе европейских страховщиков, которые возобновили покрытие поврежденного газопровода "Северный поток 1", контролируемого Россией.

В начале апреля 2023 года источники агентства заявляли, что не исключают проведения восстановительных работ после атаки на трубопровод, так как некоторые из немецких акционеров "Северного потока 1" выступают за сохранение поврежденного трубопровода, по крайней мере в случае улучшения отношений с Москвой.

По словам одного из источников, речь идет о страховой защите, которая покрывает имущественный ущерб трубопроводу и риски, связанные с прерыванием его работы. Эксперты полагают, что наличие страховки также облегчило бы любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

Вместе с тем, Reuters отмечало, что страховка трубопровода противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил агентству, что правительство Германии не возражало против такого покрытия. Агентство отмечает, что большинство западных инвесторов, принимавших участие в создании трубопровода, приняли решение о списании потерь.

Россия владеет 51% в "Северном потоке 1" через дочернюю компанию государственной энергетической группы "Газпром".

"Газпром" находится под санкциями Великобритании, Канады и Соединенных Штатов, а также некоторыми ограничениями ЕС.

Allianz Munich Re Северный поток 1
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