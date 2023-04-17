Посол РФ заявил, что Дания не идет на контакт в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Копенгаген продолжает отвергать любое взаимодействие с Москвой по расследованию диверсий на "Северных потоках" и не проявляет заинтересованности в организации независимого международного расследования, сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах. Датские власти по-прежнему отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования", - заявил Барбин.

Комментируя информацию о том, что немецкие страховые компании Allianz и Munich Re сообщили о возобновлении страхования газопровода "Северный поток", дипломат уточнил, что "в соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года датские власти предоставили компании "Норд Стрим 2 АГ" возможность осуществить осмотр газопроводов, в том числе нанесенных им повреждений".

"Рассуждать сейчас о ремонте газопроводов представляется преждевременным. Такая возможность, наверное, могла быть рассмотрена только в случае заинтересованности европейских стран в поставках российского газа по этому маршруту", - резюмировал посол.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" – вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

В то же время, в Копенгагене заявили, что не дадут разрешения российской стороне на участие в расследованиях взрывов. Как заявлял глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен, "в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям".