ВБ улучшил прогноз для экономики РФ на 2023 год и немного ухудшил на 2024 год

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует менее существенное, чем ожидалось ранее, снижение ВВП России в 2023 году.

Согласно новому прогнозу ВБ, экономика РФ сократится на 0,2% в текущем году. В январе ожидалось, что падение ВВП составит 3,3%.

"Санкции приведут к снижению производства нефти в России, что сократит профицит счета текущих операций", - говорится в докладе ВБ об экономике региона Европы и Центральной Азии, опубликованном в четверг.

"Среднесрочные перспективы роста российской экономики являются сдержанными, поскольку доступ страны к ресурсам и технологиям, повышающим производительность, ограничен", - отмечается в докладе.

Прогноз роста ВВП РФ на 2024 год ухудшен ВБ до 1,2% с 1,6%. В 2025 году российская экономика вырастет на 0,8%, ожидает ВБ.