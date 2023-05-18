Решетников допустил рост ВВП РФ в 2023 году чуть выше 1,2% при текущих тенденциях

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2023 году может незначительно превысить действующий официальный прогноз в 1,2% при сохранении текущих тенденций. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в четверг на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum".

"Вчера вышла оценка ВВП по I кварталу – сокращение ожидаемое на 1,9% (в годовом выражении - ИФ), но оно оказалось существенно ниже оценок экономических ведомств, в том числе и нашего министерства – мы предполагали, что падение в I квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост... На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные I квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим (рост в 2023 году - ИФ)", - сказал он.

Росстат в среду сообщил, что ВВП РФ в I квартале 2023 года снизился на 1,9% по сравнению с I кварталом прошлого года. Данные Росстата оказались несколько лучше оценки Минэкономразвития (минус 2,2%), оценки ЦБ (минус 2,3%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал спад в I квартале на 2,4%).

ВВП РФ в IV квартале 2022 года упал на 2,7% в годовом выражении, в III квартале 2022 года – на 3,5%, во II квартале 2022 года – на 4,5%, в I квартале 2022 года вырос на 3,0%. В целом за 2022 год ВВП РФ снизился на 2,1%.

Как сообщалось, ЦБ РФ ожидает во II квартале 2023 года рост ВВП РФ на 4,2% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по изменению ВВП на 2023 год более консервативный, чем официальные прогнозы, и предполагает нулевую динамику российской экономики в текущем году.