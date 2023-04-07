Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд. В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (на 0,15%) - до $85,12 за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,09 (на 0,1%) - до $80,7 за баррель.

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Похоже, что WTI все никак не покинет район $80 за баррель, "даже несмотря на то, что, как говорят новости, экономика США быстро ослабевает", отмечает старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.