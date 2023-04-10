WSJ сообщила об угрозе попыткам Эр-Рияда удержать высокие цены на нефть

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение добычи нефти в Иране, Норвегии и ряде других государств, ставит под угрозу усилия Саудовской Аравии и ее партнеров, стремящихся удержать высокие цены на рынке, пишет газета The Wall Street Journal.

В этих странах, а также в Бразилии, Нигерии и Гайане, производство нефти увеличивается с прошлой осени, что поддерживает предложение на мировом рынке, в то время как некоторые из крупнейших производителей сокращают добычу.

"Мы видим плюс 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) здесь, плюс 200 тысяч б/с там, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Morgan Stanley Мартейн Ратс. - И мы начинаем думать, что прогнозы нехватки предложения нефти на рынке во втором полугодии выглядят несколько натянутыми".

Напряженность в банковском секторе США, возникшая в марте, привела к оттоку средств инвесторов из рискованных активов, что спровоцировало падение цен на нефть.

В начале апреля 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца текущего года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон, составит в общей сложности порядка 1,66 млн б/с.

Это решение государств ОПЕК+ привело к скачку цен на нефть Brent и WTI более чем на 6% по итогам прошлой недели. Тем не менее, стоимость Brent, составляющая в понедельник чуть более $85 за баррель, находится на уровне начала марта и почти на 10% ниже, чем годом ранее.

Увеличение добычи в США и ряде других стран, являющихся менее крупными производителями нефти, может сдержать дальнейший рост нефтяного рынка, отмечают эксперты. Непредсказуемым фактором является ситуация в Нигерии, где добыча существенно выросла за последнее время, но остается опасность перебоев в производстве и поставках из-за политической ситуации.

По февральским данным Международного энергетического агентства (МЭА), Саудовская Аравия сократила добычу нефти с сентября прошлого года на 560 тысяч б/с, до 10,5 млн б/с. Такие страны как Ирак, ОАЭ и Кувейт также снизили добычу - более чем на 100 тысяч б/с каждая.

В то же время Нигерия увеличила производство нефти за этот период на 350 тысяч б/с, до 1,3 млн б/с, что покрывает более половины сокращения добычи Саудовской Аравией.

Иран увеличил производство нефти на 200 тысяч баррелей в сентябре, поскольку экспорт из Венесуэлы, конкурирующей с Тегераном за покупателей, готовых приобретать подсанкционную нефть, снизился, отмечает аналитик Vortexa Армен Азизян.

В Бразилии добыча нефти в январе подскочила до рекордного максимума вслед за запуском новой плавучей платформы у побережья Рио-де-Жанейро.

Кроме того, Казахстан увеличил добычу нефти более чем на 240 тысяч б/с с сентября.