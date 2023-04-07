Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль в пятницу утром продолжает дешеветь в основных валютных парах, курс китайского юаня в ходе торгов 7 апреля превысил 12 руб. впервые с 21 апреля 2022 года.

Стоимость юаня составила 12,01 руб. в 9:07, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар стоил 82,675 руб., подорожав на 1,3 рубля. Курс евро к этому моменту достиг 90,43 руб. (+1,28 рубля к уровню закрытия четверга). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,29 рубля - до 86,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дешеветь к основным мировым валютам (доллару, евро и юаню) в пятницу утром, продолжая негативную динамику, сформировавшуюся еще в начале недели. Падение рубля частично может иметь спекулятивный характер, так как происходит несмотря на скачок цен на нефть и отсутствие значимых новостных поводов. Кроме того, негативное влияние на рубль может оказывать ухудшение показателей внешнеторгового баланса, в частности, снижение экспортных поступлений и рост объемов импорта. В свою очередь повышенный спрос на валюту может быть обусловлен продажами иностранными компаниями своих долей в бизнесе партнерам в России, о которых сообщают СМИ.

"Ослаблению российской валюты способствуют сразу несколько факторов: предстоящие выплаты по внешнему долгу, покупка "НОВАТЭКом" доли Shell в проекте "Сахалин-2", превышение вывода валюты на счета в иностранные банки над профицитом торгового баланса и окончание налогового периода. Дополнительный спрос на валюту могут предъявлять инвесторы, покупающие евробонды российских эмитентов в Евроклире с дисконтом для дальнейшего обмена на замещающие облигации и продажи уже в контуре РФ. В этих условиях рубль игнорирует даже значительный рост котировок нефти после неожиданного решения ОПЕК+ существенно сократить добычу сырья с мая этого года", - рсказал "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.