"Коммерсантъ" сообщил, что Shell может получить 95 млрд рублей за долю в "Сахалине-2"

Заявку на актив подал "НОВАТЭК"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" получил согласие президента Владимира Путина на то, чтобы британско-нидерландская Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в проекте "Сахалин-2" и смогла вывести эти деньги из России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия", сообщил накануне "Интерфаксу" представитель "НОВАТЭКа".

Российские власти собирались провести аудит "Сахалина-2", подозревая Shell в нанесении ущерба проекту и планируя уменьшить сумму платежа на объем ущерба. Но, по мнению "НОВАТЭКа", пишет "Коммерсантъ", выявленные недостатки можно покрыть за счет полагавшихся Shell дивидендов от участия в "Сахалине-2" за 2021 год, которые она полностью не получила.

В апреле 2022 года Shell сообщала, что получила $165 млн дивидендов за 2021 год от "Сахалина-2". Позднее Shell оценивала общую сумму дивидендов от Sakhalin Energy, оставшихся невыплаченными, в $1 млрд.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил президенту Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте "Сахалин-2", на ее зарубежный счет. Сейчас, исходя из указа президента от 30 июня 2022 года, Shell может получить деньги только на счет типа "С" в России, где они останутся заблокированными.

Как сообщили "Коммерсанту" источники, знакомые с обращением Михельсонва, просьба разрешить Shell получить деньги призвана "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта". Путин, по их словам, поставил на письме визу "согласен".

"Сахалин-2" - проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Первоначально акционерами проекта выступали "Газпром" (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), а также Shell (27,5%). Чистая прибыль "Сахалинской энергии" (оператор проекта) по МСФО в 2022 году составила $4 млрд, выручка - $9,6 млрд.

В 2022 году Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компании группы "Газпром" - ООО "Газпром Сахалин холдинг" - была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы проекта должны были подтвердить участие в новом юрлице: японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта. Доля в 27,5% в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" оценена в 94,8 млрд рублей.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.