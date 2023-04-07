ГК "Монополия" выкупит 75% акций автоперевозчика Globaltruck по 82,5 рубля за бумагу

В случае успеха сделки ГК "Монополия" планирует делистинг Globaltruck

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций единственного публичного российского автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 рубля за бумагу, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Период сбора заявок на продажу акций - с 7 по 18 апреля включительно.

"Цена приобретения является фиксированной и единой для всех групп продающих акционеров, включая мажоритарного акционера, и составляет 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию ПАО "ГТМ". Предложенная цена основана на оценке компании в 4.82 млрд рублей и предполагает премию в 8,8% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" в четверг, 6 апреля (75,8 рубля за бумагу), премию в 37,0% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 рубля за бумагу)", - говорится в сообщении.

ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с "Мосбиржи".

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