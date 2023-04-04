РБК сообщил о планах основного акционера автоперевозчика Globaltruck продать бизнес

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и главный владелец автомобильного перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) Александр Елисеев ведет переговоры о продаже бизнеса группы. Потенциальным покупателем может стать группа "Монополия", сообщает РБК.

Издание ссылается на два источника, близких к одной из сторон сделки и ее инвестиционному консультанту, а также на двух топ-менеджеров других российских автотранспортных компаний. По словам одного из источников, подписание обязывающих документов планируется в течение нескольких недель.

Как известно собеседникам РБК, владельцы Globaltruck обсуждают продажу компании примерно с середины 2022 года. О поступавшем предложении приобрести бизнес группы газете рассказал без деталей президент автотранспортной компании ITECO Евгений Бабаев. В ITECO, по его словам, посчитали это нецелесообразным.

Транспортная группа "Монополия", которую источники РБК называют потенциальным покупателем бизнеса Globaltruck, ситуацию не комментирует.

Собеседники РБК объясняют возможную продажу Globaltruck, чей парк состоит из грузовиков европейского производства, сложностями с ее дальнейшим развитием из-за ухода западных автопроизводителей из России в условиях санкций. "Globaltruck эксплуатирует технику западного производства, а наши клиентские базы пересекаются", - отмечает глава ITECO Бабаев. По его словам, в текущих условиях менеджмент ITECO, в собственном парке которой 3,3 тыячи грузовых автомобилей, принял решение купить еще 1,4 тысячи новых автомобилей "КАМАЗ", а не Globaltruck с сопоставимым размером парка.

При этом группа "Монополия" заинтересована в приобретении Globaltruck в первую очередь для получения доступа к ее парку, полагают источники издания в автотранспортных компаниях.

Подконтрольная Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы Globaltruck. Исходя из стоимости акции компании на "Мосбирже" в 72,6 рубля на 3 апреля, стоимость контрольного пакета составляла 2,589 млрд рублей. Однако источник, близкий к одной из сторон сделки, сказал РБК, что бизнесмен получит за свой пакет больше.

Собственные активы Globaltruck составляют более 1,24 тысячи тягачей, в основном европейских Volvo и Scania. Из них 474 тягача переоборудованы в биотопливный режим, 95 функционируют на метане, остальной парк функционирует на дизельном топливе. Источник в одной из лизинговых компаний сказал РБК, что средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает 10 млн рублей. То есть, только грузовики можно оценить более чем в 12 млрд рублей.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Globaltruck, выручка группы по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила 9,418 млрд рублей (+7,7%). В частности, оборот группы от оперирования собственным парком - 6,63 млрд рублей (+2,1%), от экспедирования - 2,788 млрд рублей (+23,7%). Других финансовых показателей за 9 месяцев в компании не уточняли.

По итогам I полугодия 2022 года автоперевозчик получил выручку по МСФО в размере 6,14 млрд рублей (+9,9%), в том числе от оперирования собственным парком - 4,346 млрд рублей (+2,1%), от экспедирования - 1,785 млрд рублей (+34,3%).

Таким образом, рост выручки Globaltruck в III квартале замедлился из-за давления в экспедиционном сегменте.

Стоимость акций перевозчика на "Мосбирже" с конца 2022 года существенно восстановилась с весенне-летних минимумов в 15-20 с лишним рублей. К концу осени - до уровней выше 30 рублей за бумагу и выше, с зимы по настоящее время - до выше 70 рублей. Цена акции Globaltruck в рамках IPO, которое компания провела в ноябре 2017 года, составляла 132 рубля за бумагу.