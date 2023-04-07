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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Экс-гендиректор S7 Space стал основным акционером завода авиакомпонентов БЭМЗ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Инжиниринг" (входит в группу компаний S7) и бывший гендиректор ООО "Космические транспортные системы" (S7 Space, входит в S7) Сергей Савченков приобрели 22,66% и 59,52% соответственно в уставном капитале АО "Бердский электромеханический завод" (БЭМЗ), говорится в сообщениях БЭМЗа.

Свои доли продали, в частности, Анатолий Михуля (7,98%), Виктор и Алексей Осины (7,86% и 6,76% соответственно), Владимир Калганов (19%), Леонид Кириллов (19,17%) и Светлана Пехотская (14,41%).

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Инжиниринг" являются ЗАО "Группа компаний С7" (99,99%) и член совета директоров АО "Авиакомпания Сибирь" Владислав Филёв (0,01%).

"Бердский электромеханический завод" был создан в 1959 году, а сейчас является партнером госкорпорации "Роскосмос" и градообразующим предприятием города Бердска (Новосибирская область), говорится на сайте АО. Это машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности завода является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.

В состав холдинга БЭМЗ входят несколько дочерних предприятий, в том числе, по производству столярных изделий и мебели из натуральной древесины (ООО "Ксилема"), электротоваров потребительского назначения (ООО "Электроприборы-БЭМЗ"), гофрокартона и гофротары (ООО "БЭМЗ-Тара").

S7 Бердск БЭМЗ Сергей Савченков ООО Инжиниринг Владислав Филев
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