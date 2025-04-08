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S7 продала акции Бердского электромеханического завода за 285 млн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Технологии и моторы" (входит в S7) продало акции АО "Бердский электромеханический завод" (БЭМЗ) за 284,8 млн рублей, говорится в пояснении к финансовой отчетности ООО.

"Событиями после отчетной даты (31 декабря 2024 года - ИФ) является продажа обыкновенных акций АО "Бердский электромеханический завод" по договору купли-продажи от 14 февраля 2025 года в количестве 2 725 443 штук на сумму 284,809 млн рублей", - говорится в документе.

В документе не уточняется, какая доля в "БЭМЗ" была продана и кому. В пресс-службе S7 воздержались от комментариев по поводу сделки.

Как ранее сообщалось, в 2023 году ООО "Инжиниринг" (переименовано в "Технологии и моторы") и бывший гендиректор ООО "Космические транспортные системы" (S7 Space, входит в S7) Сергей Савченков приобрели 22,66% и 59,52% соответственно в уставном капитале "БЭМЗ".

Свои доли продали, в частности, Анатолий Михуля (7,98%), Виктор и Алексей Осины (7,86% и 6,76% соответственно), Владимир Калганов (19%), Леонид Кириллов (19,17%) и Светлана Пехотская (14,41%).

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, совладельцами "Технологии и моторы" являются ЗАО "Группа компаний С7" (99,99%) и член совета директоров АО "Авиакомпания Сибирь" Владислав Филев (0,01%).

"Бердский электромеханический завод" был создан в 1959 году в городе Бердске (Новосибирская область), говорится на сайте АО. Это машиностроительное предприятие, приоритетом которого является выпуск деталей и узлов для авиационной промышленности и электромеханической продукции гражданского назначения. По данным компании, в 2023 году ООО "Технологии и моторы" владели 22,7% в капитале "БЭМЗ" (позднее данные не раскрывались).

В состав холдинга "БЭМЗ" входят несколько дочерних предприятий, в том числе по производству столярных изделий и мебели из натуральной древесины (ООО "Ксилема"), электротоваров потребительского назначения (ООО "Электроприборы-БЭМЗ"), гофрокартона и гофротары (ООО "БЭМЗ-Тара").

S7 Бердск Владислав Филев Новосибирская область БЭМЗ
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