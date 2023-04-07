Акции ГТМ подорожали на 8,2% на корпоративных новостях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Глобалтрак Менеджмент" (ГТМ) подорожали в начале торгов на "Московской бирже" на 8,2% (до 82 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

В этот день стало известно, что транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций единственного публичного российского автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент") по 82,5 рубля за бумагу. Сбор заявок на продажу акций проходит с 7 по 18 апреля включительно.

"Цена приобретения является фиксированной и единой для всех групп продающих акционеров, включая мажоритарного акционера, и составляет 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию ПАО "ГТМ". Предложенная цена основана на оценке компании в 4,82 млрд рублей и предполагает премию в 8,8% к цене закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 6 апреля (75,8 рубля за бумагу), премию в 37% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 рубля за бумагу)", - информируют компании.

ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с "Мосбиржи".