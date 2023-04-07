Аналитик ждет снижения курса доллара к корзине основных валют на 5% во II полугодии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара США к корзине основных мировых валют продолжит опускаться, его снижение во второй половине текущего года может достигнуть 5%, прогнозирует ведущий аналитик MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA Лука Маннуччи.

MPS Capital Services, входящая в банковскую группу, которая также включает старейший банк Италии Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, заняла первую позицию в рейтинге точности валютных прогнозов Bloomberg в первом квартале 2023 года.

Bloomberg Dollar Spot Index, показывающий динамику доллара относительно 10 основных мировых валют, снизился на 1,6% с начала 2023 года. Падение индекса с пика, зафиксированного в сентябре прошлого года, составляет около 10%.

Прогноз дальнейшего ослабления доллара Маннуччи объясняет ожиданиями скатывания в рецессию экономики США из-за продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и последствий недавнего банковского кризиса.

"Мы ожидаем, что экономика США окажется в рецессии до конца текущего года, - сказал Маннуччи в интервью Bloomberg. - Ужесточение политики ФРС затянет ее туда".

Последствием недавних проблем в банковском секторе США, по его словам, станет ужесточение условий кредитования, что также отрицательно скажется на экономике.

По прогнозу Маннуччи, Федрезерв поднимет базовую процентную ставку еще лишь на 25 базисных пунктов (б.п.), в то время как Европейский центральный банк увеличит ее по крайней мере два раза по 25 б.п.

Курс доллара к евро может опуститься на 3% в ближайшие месяцы, считает эксперт. По данным на 11:00 мск в пятницу пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0914.

Он также полагает, что американская валюта подешевеет до 120 иен к концу текущего года, поскольку Банк Японии со временем ослабит контроль за кривой доходности гособлигаций. В пятницу курс доллара составляет 131,89 иены.