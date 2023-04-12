В UBS спрогнозировали снижение курса доллара США в ближайшие месяцы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американский доллар будет дешеветь в ближайшие месяцы по мере снижения обусловленной ростом экономики и процентными ставками премии к остальным валютам, ожидает главный инвестиционный директор UBS Global Management в Северной и Южной Америке Солита Марчелли. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению инвесторов, Федеральная резервная система США близка к верхней точке цикла ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает агентство. Оно напоминает, что доллару не слишком удавалось укрепляться даже после повышения доходности US Treasuires на опубликованных в пятницу данных по рынку труда.

"Тренд на ослабление доллара может немного затормозиться в краткосрочной перспективе в связи с ожиданиями очередного повышения процентных ставок ФРС в следующем месяце, - цитирует Bloomberg слова аналитиков TD Securities во главе с Марком Маккормиком. - В ближайшие месяцы мы по-прежнему ожидаем дальнейшей коррекции доллара, поэтому использовали бы любое ралли как возможность для продажи".

Ранее ведущий аналитик MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA Лука Маннуччи также прогнозировал, что курс доллара к корзине основных мировых валют продолжит опускаться. По мнению эксперта, его снижение во второй половине текущего года может достигнуть 5%.

Bloomberg Dollar Spot Index, показывающий динамику доллара относительно 10 других основных валют, снизился почти на 10% с пика, зафиксированного в сентябре прошлого года.