Росстат подтвердил оценку спада ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,1%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Росстат подтвердил предварительную оценку снижения ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,1%. Об этом говорится в пятничном сообщении статслужбы.

Росстат при этом опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в IV квартале 2022 года – спад на 2,7% по сравнению с IV кварталом 2021 года.

Одновременно немного пересмотрена поквартальная динамика в I-III кварталах 2022 года. В I квартале 2022 года, по уточненным данным, ВВП РФ вырос на 3,0% в годовом выражении (динамика уточнена с 3,5%), во II квартале 2022 года падение ВВП составило 4,5% (уточнена с 4,1%), в III квартале ВВП снизился на 3,5% в годовом выражении (уточнена с 3,7%).

Объем ВВП России за 2022 год составил в текущих ценах 153 трлн 435,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к среднегодовым ценам 2021 г. составил 115,8%.

Из данных Росстата следует, что с исключением сезонного фактора в IV квартале 2022 года наблюдался рост на 0,5% после роста также на 0,5% в III квартале 2022 года, спада на 4,8% во II квартале 2022 года и роста на 0,3% в I квартале 2022 года.

Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в 2022 году, по оценке Росстата, выросла до 18,1% с 16,8% в 2021 году и 14,0% в 2020 году после 18,8% в 2019 году и 20,7% в 2018 году.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в 2022 году наоборот снизилась до 22,6% с 23,9% в 2021 году, 25,0% в 2020 году после 22,2% в 2019 году и 21,3% в 2018 году.

Как сообщалось, Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему, октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в широком интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - рост в интервале 1,5-2,5%.

Минэкономразвития заявляло, что ожидает рост российской экономики в 2023 году (уточненный прогноз министерство планировало представить в апреле).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,0% с ростом на 1,3% в 2024 году.