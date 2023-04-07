В Минске сообщили, что годовой российско-белорусский товарооборот превысил $45 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Взаимный товарооборот Белоруссии и России по итогам 2022 г. превысил $45 млрд, сообщил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.

Об этом министр заявил, комментируя итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства с участием президентов Белоруссии и России. Его слова приводит пресс-служба белорусского Минэкономики.

"Обеспечен рекордный показатель экспорта в Российскую Федерацию - почти $23 млрд. Доля России в общем товарообороте нашей страны достигла 60%, а наша доля в российском импорте увеличилась до 9%, значительно превысив средний уровень за последние 20 лет (5-6%)", - добавил глава Минэкономики Белоруссии.

Он сообщил, что в этом году Белоруссия "планирует прибавить по поставкам в Российскую Федерацию на 6,5% или на $1,5 млрд".