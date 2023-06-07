Товарооборот России и Белоруссии в январе-апреле увеличился на 11%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем взаимной торговли России и Белоруссии растет, несмотря на санкционное давление, за 2022 год он вырос на 12%, и такая динамика сохраняется, в январе-апреле он увеличился на 11%. Об этом в начале встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

"Несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада, активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей, - сказал Мишустин. - В январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей".

Со своей стороны Головченко отметил, что дружба российского и белорусского президентов и народов двух стран привела к "осязаемому положительному результату в двусторонней торговле". "Эти показатели неслучайны, это результат всех тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели", - сказал он.

По его словам, Белоруссия нацелена на тесную совместную работу по защите рынка Союзного государства.

Мишустин подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется взаимодействию в промышленности двух стран и отметил, что этот вопрос стоит на особом контроле не только глав правительств России и Белоруссии. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко уделяет этой теме особое внимание, кроме того, в рамках межправительственного соглашения о промышленной кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд российских рублей, что эквивалентно 3 млрд белорусских рублей. Мишустин уточнил, что речь идет о сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники.

Он подчеркнул важность того, что и Москва, и Минск выступают за углубление интеграции в евразийском регионе и выразил уверенность в том, что решения, которые будут приняты в Сочи, послужат повышению устойчивости экономик в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан Союзного государства.

По словам Мишустина, результатом постоянных контактов двух премьеров стало принятие важных решений по наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран, так по линии правительств была налажена системная работа по выполнению 28 союзных программ.

"Полностью выполнено 10 программ, введено в эксплуатацию пять информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено 80%. Это очень неплохой результат", - сказал Мишустин, поблагодарив коллег с обеих сторон за профессиональную работу.