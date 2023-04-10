Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Путин разрешил ликвидироваться российской "дочке" швейцарского производителя спецхимии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на основании указа от 5 августа 2022 года своим распоряжением разрешил ООО "Клариант" (РУС) провести мероприятия по добровольной ликвидации, сообщает в понедельник официальный портал правовой информации.

ООО "Клариант" (РУС) является дочерней компанией швейцарской Clаriant International - одного из ведущих мировых производителей специальной химии.

Указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из ряда активов кроме как по специальному разрешению главы государства.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГи др.

Владимир Путин Clariant
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро

Рубль завершил торги пятницы небольшим повышением к доллару и евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });