Путин разрешил ликвидироваться российской "дочке" швейцарского производителя спецхимии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на основании указа от 5 августа 2022 года своим распоряжением разрешил ООО "Клариант" (РУС) провести мероприятия по добровольной ликвидации, сообщает в понедельник официальный портал правовой информации.

ООО "Клариант" (РУС) является дочерней компанией швейцарской Clаriant International - одного из ведущих мировых производителей специальной химии.

Указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из ряда активов кроме как по специальному разрешению главы государства.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГи др.