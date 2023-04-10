Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

ЦБ РФ сообщил о "временном" сокращении экспортерами продажи валюты после налогового периода

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Компании-экспортеры, обеспечив себя рублями для приходившихся на конец марта налоговых выплат, после этого снизили реализацию валюты, повлияв тем самым на курс рубля.

"Продажи валюты экспортерами ускорились в конце месяца (марта - ИФ) на фоне налогового периода. Тем не менее, после завершения налогового периода произошло временное сокращение продаж валютной выручки экспортерами, что привело к ускорению ослабления рубля в начале апреля", - говорится в докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".

В марте объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля вырос на $3,8 млрд - до $11,61 млрд.

Рубль в истекшем месяце несколько ослаб к основным иностранным валютам (к доллару США - на 3,5%), однако темпы этого процесса замедлились (в феврале ослабление составило 7,4%). При этом на валютном рынке не наблюдалось значительной волатильности, отмечает Центробанк.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депозитарии отклонили около 20% заявлений на принудительную конвертацию DR

ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

ЦБ связал ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки из-за нефтяного потолка

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });