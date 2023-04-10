ЦБ РФ сообщил о "временном" сокращении экспортерами продажи валюты после налогового периода

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Компании-экспортеры, обеспечив себя рублями для приходившихся на конец марта налоговых выплат, после этого снизили реализацию валюты, повлияв тем самым на курс рубля.

"Продажи валюты экспортерами ускорились в конце месяца (марта - ИФ) на фоне налогового периода. Тем не менее, после завершения налогового периода произошло временное сокращение продаж валютной выручки экспортерами, что привело к ускорению ослабления рубля в начале апреля", - говорится в докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".

В марте объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля вырос на $3,8 млрд - до $11,61 млрд.

Рубль в истекшем месяце несколько ослаб к основным иностранным валютам (к доллару США - на 3,5%), однако темпы этого процесса замедлились (в феврале ослабление составило 7,4%). При этом на валютном рынке не наблюдалось значительной волатильности, отмечает Центробанк.