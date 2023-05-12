Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

ЦБ связал снижение объема продаж экспортной выручки в апреле с санкционными ограничениями

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Снижение объема продаж экспортной выручки в апреле отчасти связано с задержками в получении валютных средств за уже отгруженный товар в условиях санкционных ограничений и в их последующем поступлении на российский рынок, говорится в комментарии Банка России.

Ранее ЦБ сообщил, что крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% - до $7 млрд по сравнению с $11,6 млрд в марте. Как говорилось в обзоре рисков финансовых рынков регулятора, доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале - 50%).

Снижение продаж валютной выручки в апреле частично могло быть обусловлено увеличением доли расчетов в рублях, отмечал ранее Банк России. Так, рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке для их финансирования.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });