ЦБ связал снижение объема продаж экспортной выручки в апреле с санкционными ограничениями

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Снижение объема продаж экспортной выручки в апреле отчасти связано с задержками в получении валютных средств за уже отгруженный товар в условиях санкционных ограничений и в их последующем поступлении на российский рынок, говорится в комментарии Банка России.

Ранее ЦБ сообщил, что крупнейшие экспортеры в апреле сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 42% - до $7 млрд по сравнению с $11,6 млрд в марте. Как говорилось в обзоре рисков финансовых рынков регулятора, доля продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами в марте составила 66%, что было обусловлено необходимостью конвертации валюты для налоговых выплат (в феврале - 50%).

Снижение продаж валютной выручки в апреле частично могло быть обусловлено увеличением доли расчетов в рублях, отмечал ранее Банк России. Так, рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке для их финансирования.